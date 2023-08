Mann mit brennender Flüssigkeit attackiert und ausgeraubt

Wolfsburg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Wolfsburg in der Porschestraße ein Mann überfallen und ausgeraubt worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Gegen 1.50 Uhr war ein 43 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Gifhorn in der Stadt unterwegs. In Höhe eines Discounters am Nordkopf in Richtung Bahnhof begegnete er einen weiteren Mann.

Dieser griff den 43-Jährigen unerwartet an. Er sprühte seinem Opfer dabei eine brennende Flüssigkeit ins Gesicht und verletzte es dabei leicht.

Die Situation nutzte der Täter aus und erbeutete Bargeld sowie ein Handy.

Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Der Täter soll etwa 170 Zentimeter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Weiterhin habe er ein südländisches Aussehen gehabt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zur Tat und zum Täter machen können.