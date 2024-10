23.10.2024 15:51 Mann mit gezücktem Messer in Karlsruher Supermarkt unterwegs

In einem Supermarkt in Karlsruhe wurde am heutigen Mittwochvormittag ein Mann mit gezücktem Messer gesichtet.

Von Johanna Baumann

Karlsruhe - In einem Supermarkt in Karlsruhe wurde am heutigen Mittwochvormittag ein Mann mit gezücktem Messer gesichtet. Die Polizei nahm den psychisch auffälligen Mann (36) fest. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Die Polizei rückte nach eigenen Angaben gegen 9.50 Uhr zu dem Lebensmittelgeschäft in der Rheinstraße an. Dort nahmen sie den psychisch auffälligen Mann fest. Der mit einem Küchenmesser bewaffnete 36-Jährige soll die dortigen Kunden aufgefordert haben, den Laden zu verlassen. Zuvor soll er sich selbst oberflächliche Verletzungen zugefügt haben. Weitere Verletzte gab es laut aktuellem Stand der Polizei nicht. Der Mann wurde medizinisch versorgt und in eine psychiatrische Klinik gebracht.

