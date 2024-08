Mann mit Messer in der Ringbahn verletzt - Wer hat die Tat gesehen?

Berlin - In der Nacht zu Donnerstag soll ein Mann in der Berliner Ringbahn von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Auch der 44-jährige Verletzte wurde festgenommen, da ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich Tat gegen 23.30 Uhr in der S-Bahn-Linie S41.

Hierbei soll der mutmaßliche Täter einen 44-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen und am Bein verletzt haben. Kurz darauf wehrte sich der Verletzte und habe den bislang Unbekannten geschubst sowie ins Gesicht getreten. Daraufhin flüchtete der Angreifer am S-Bahnhof Hermannstraße.

Gegen Mitternacht erschien der 44-Jährige samt einer Frau auf dem Bundespolizeirevier in Südkreuz. Dort schilderte er die Situation und wurde anschließend in Begleitung von Beamten in ein Krankenhaus gebracht.

Die Maßnahme sei notwendig gewesen, da sich während der Überprüfung seiner Personalien herausstellte, dass ein Haftbefehl gegen ihn wegen Körperverletzung vorlag. Im Anschluss der medizinischen Behandlung nahmen die Einsatzkräfte den gebürtigen Nigerianer zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle.

Dort versuchte er zu flüchten. Die Polizisten fesselten ihn daraufhin und übergaben den 44-Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen an eine Justizvollzugsanstalt.