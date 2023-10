17.10.2023 14:11 Mann mit Messer löst Polizeieinsatz in Braunschweiger Bank aus!

Am Montag kam es in einer Bank in Braunschweig zu einem Polizeieinsatz, weil sich Angestellte durch einen 53-Jährigen bedroht fühlten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - Am gestrigen Montagvormittag löste ein 53-Jähriger in einer Bankfiliale in Braunschweig (Niedersachsen) einen Polizeieinsatz aus. Die Angestellten der Bank reagierten schnell und meldeten den Mann bei der Polizei. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Angestellte der Bank am Friedrich-Wilhelm-Platz sollen sich durch das Verhalten und die Aussagen des Beschuldigten bedroht gefühlt haben. Sie alarmierten daraufhin die Polizei, welche die Bankfiliale wenig später zunächst mit mehreren Streifenwagen umstellten. Nachdem sichergestellt war, dass sich keine weiteren Kunden in dem Gebäude aufhielten, nahmen die Beamten Kontakt zu dem Mann auf. Hierbei bestätigte sich das verdächtige Auftreten des Mannes. Polizeimeldungen Steine auf Bahngleise gelegt: Polizei geht junger Serientäter ins Netz In einem günstigen Moment griffen die Einsatzkräfte zu und überwältigen ihn. Dabei leistete er Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Bei der Durchsuchung des Täters konnte ein Messer sichergestellt und beschlagnahmt werden. Gegen den Braunschweiger wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

Warum und mit welchem Ziel er die Bank betreten hat, ist derzeit Bestandteil weiterer Ermittlungen.

