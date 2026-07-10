Reifenplatzer auf A67: Autofahrer stirbt bei tragischem Unfall - schlafende Lastwagenfahrer haben riesiges Glück

Einhausen - Ein geplatzter Reifen hat auf der A67 bei Einhausen ( Südhessen ) eine tödliche Kettenreaktion ausgelöst. Für einen 56 Jahre alten Autofahrer endete der Unfall am späten Donnerstagabend tragisch. Zwei Lastwagenfahrer hatten Glück im Unglück.

Auf der A67 kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfallgeschehen. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf der A67 zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim in Fahrtrichtung Darmstadt.

Kurz vor dem dortigen Parkplatz platzte an dem Auto des Mannes aus Leipzig offenbar ein Reifen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte an der Einfahrt zum Parkplatz gegen einen dort abgestellten Sattelzug.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug auf einen weiteren davor geparkten Lastwagen geschoben.

Der 56-jährige Autofahrer wurde in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die beiden Lastwagenfahrer, die während des Unfalls in ihren Führerhäusern schliefen, blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.