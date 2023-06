Mann mit Schusswaffe läuft durch Gießen: Polizei sucht dringend Zeugen

In Gießen kam es offenbar zu einer Verfolgungsjagd: Ein Unbekannter mit Schusswaffe jagte einen zweiten Mann - die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der seltsame Vorfall ereignete sich bereits am Abend des zurückliegenden Mittwochs im Umfeld des Fasanenwegs und des Eichendorffrings, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am heutigen Freitag mitteilte.

Demnach sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 19 Uhr im Eichendorffring eine Anwohnerin an und bat darum, sich in deren Auto verstecken zu dürfen. "Er gab an, von einem anderen Mann verfolgt und bedroht zu werden", fügte ein Polizeisprecher hinzu.

Die Frau lehnte die Bitte des Mannes jedoch ab und der Unbekannte lief weiter. Kurz darauf erschien ein zweiter Mann und lief an der Anwohnerin vorbei, welcher laut dem Sprecher "eine Waffe in der Hose stecken hatte". Allem Anschein nach verfolgte er den ersten Mann.

Wenig später sah die Frau den zweiten Mann erneut, er hielt die Schusswaffe nun in der Hand und lief in Richtung Licher Straße.

War das Ganze nur ein Spiel oder eine ernst gemeinte Verfolgung? Gegenwärtig ist dies völlig unklar. Die Polizei fahndet daher nach dem Unbekannten mit der Waffe.