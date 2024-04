Mann mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus: Beamte finden in Rucksack noch mehr

Die Bundespolizei kontrollierte den Mann. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Frau den Mann beobachtet, wie er bereits auf dem Bahnsteig in Bad Bodenteich mit der kleinen Waffe herumgefuchtelt hatte. Als er schließlich in die Regionalbahn in Richtung Uelzen stieg, steckte er den Revolver in seine Jackentasche.

Sichtlich in Sorge hatte die Dame inzwischen die Polizei alarmiert, die in Uelzen wartete und den 39-Jährigen vorläufig festnahm.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Jackentasche einen Spielzeugrevolver, den die Frau für echt gehalten hatte. Doch das war noch nicht alles. In einem Rucksack des Mannes befanden sich noch ein Messer und eine Axt. Warum er diese Utensilien bei sich trug, verriet der 39-Jährige nicht.

Mit einer Anzeige im Gepäck wurde der Mann letztlich wieder entlassen.