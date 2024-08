26.08.2024 14:09 Mann nach Bedrohung von Polizisten mit Schusswaffe in U-Haft: Was steckt hinter der Tat?

Nachdem er am vergangenen Samstag Polizisten in Groß-Gerau mit einer scharfen Schusswaffe bedroht hatte, befindet sich der 65-Jährige in Untersuchungshaft.

Groß-Gerau - Noch immer ist unklar, was hinter dem Vorfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im südhessischen Groß-Gerau am vergangenen Samstag (24. August) steckt. Dort bedrohte der Fahrer eines Wohnmobils Polizisten mit einer scharfen Waffe. Der 65-Jährige soll Polizisten vor einem Einkaufszentrum in Groß-Gerau mit einer scharfen Schusswaffe bedroht haben. © 5VISION.NEWS Der 65 Jahre alter Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei am Sonntag Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Da er keinen festen Wohnsitz angemeldet habe, sei er wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden.

Polizeimeldungen Streit im Zug eskaliert: Frau würgt Kontrahentin mit Handtasche Die Hintergründe und Motive des aggressiv auftretenden Mannes sind der Staatsanwaltschaft zufolge weiter unklar. Dem 65-Jährigen sei ein Pflichtverteidiger zugewiesen worden und er habe noch keine Angaben gemacht. Schüsse auf die Reifen des Fluchtfahrzeugs Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. © dpa/5VISION.NEWS Der 65-Jährige soll am frühen Samstagabend auf dem großen und zu diesem Zeitpunkt belebten Parkplatz eines Einkaufszentrums Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend versucht haben, mit einem Wohnmobil zu fliehen. Um ihn zu stoppen, gaben Beamte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Reifen des Fahrzeugs mehrere Schüsse ab. Anschließend wurde der 65-Jährige festgenommen.

Zuvor war er nach Hinweisen einer Zeugin einer Funkstreife der Polizei aufgefallen, weil er seinen Hund auf dem Parkplatz frei herumlaufen ließ. Darauf angesprochen hatte er die Beamten unvermittelt mit der Waffe bedroht. Bei der Festnahme des Mannes wurden den Angaben zufolge neben dem 65-Jährigen auch zwei Polizisten leicht verletzt. Die scharfe Schusswaffe wurde sichergestellt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS