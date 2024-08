01.08.2024 16:02 Mann nach nächtlichem Weinstand-Besuch tot aus Rhein geborgen: Was ist passiert?

Am vergangenen Samstag wurde in Kestert in Rheinland-Pfalz ein toter Mann aus dem Rhein geborgen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Von Marc Thomé

Eltville am Rhein/Kestert - Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde am vergangenen Samstagvormittag ein toter Mann aus dem Rhein bei Kestert (Rheinland-Pfalz) geborgen. Am Vormittag wurde der Tote aus dem Rhein bei Kestert geborgen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa In diesem Zusammenhang hofft die Polizei laut einem Sprecher nun auf mögliche Zeugen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Mann einen Weinstand im Eltviller Stadtteil Hattenheim in den Rheinwiesen besucht. Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen verließ er den Stand und stürzte kurz darauf aus noch ungeklärter Ursache - laut dem Polizeisprecher möglicherweise an einer Fußgängerbrücke - in den Rhein. Polizeimeldungen Ermittler durchsuchen Haus: Dann finden sie das! Anschließend muss der Mann rheinabwärts getrieben sein, bis er am Vormittag im knapp 50 Kilometer entfernten Kestert tot geborgen werden konnte. Laut Polizei liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, weshalb von einem Unglücksfall ausgegangen wird. Weitere Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler der Kripo Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0 entgegen.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa