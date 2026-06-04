Mann prügelt und tritt auf Unbekannten ein, aber wo ist das Opfer?

Haldensleben - Am Mittwochmittag kam es zu einem seltsamen Vorfall im Landkreis Börde. Laut Zeugen soll ein Mann einen Passanten verprügelt haben, doch vom Opfer fehlt jede Spur.

Die Polizei sucht den Geschädigten einer Prügelei. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Zeugen sagten gegenüber der Polizei aus, dass sich gegen 12 Uhr zwei Männer am Waldring in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) übel gestritten haben sollen.

Ein 43-jähriger Ukrainer soll seinem Gegenüber dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Als sein Kontrahent zu Boden ging, trat er auch noch mehrfach auf ihn ein.

Das Opfer rannte anschließend davon. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

Bei der Vernehmung durch die Polizei war der 43-Jährige stark angetrunken. Auch aufgrund der Sprachbarriere konnte der Mann noch nicht umfangreich befragt werden.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, reagierte der Störenfried gegenüber den Beamten aggressiv, beleidigte sie und ging zwischenzeitlich auf sie los. Auch beschädigte er den Streifenwagen. Der Mann musste mit Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden.