Mann rammt Seniorin mit seinem Einkaufswagen: 72-Jährig schwer verletzt in Klinik

Hof - Ein 63 Jahre alter Mann hat in Hof mit seinem Einkaufswagen eine 73 Jahre alte Seniorin so heftig gerammt, dass diese stürzte und sich dabei schwer verletzt hatte.

Mit seinem Einkaufswagen hat ein Mann nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit Absicht eine Seniorin umgefahren und schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/davizro

Das gab die Polizei in Oberfranken am Freitag bekannt. Der Vorfall selbst passierte bereits am 6. März.

Mithilfe der Aufnahmen einer Überwachungskamera konnten die Beamten den Gesuchten ermitteln.

Am Donnerstag sei dieser schließlich von der Polizei angetroffen worden und habe sein Verhalten gegenüber den Ordnungshütern eingestanden.

Warum er – nach bisherigen Erkenntnissen mit Absicht – die 73-Jährige derart gerammt hatte, dass sie ins Krankenhaus musste, blieb jedoch unklar.