Mann rasselt in Disco mit Pärchen aneinander, dann greift er in seine Tasche

Freiburg - Mindestens vier Verletzte sind die Bilanz eines Pfefferspray-Einsatzes in einer Freiburger Diskothek.

Ein Disput in einer Freiburger Diskothek eskalierte völlig. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Der Zwischenfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags in einer Diskothek in der Schnewlinstraße.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, soll ein 22-Jähriger mit einem ihm bekannten Paar aneinandergeraten sein.

Hierbei habe der Randalierer, der sich in Begleitung von weiteren Männern befand, im Untergeschoss der Diskothek von Pfefferspray Gebrauch gemacht haben. Verletzt worden seien sowohl das Paar als auch weitere, an dem Streit unbeteiligte Personen.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen gehandelt haben. Dieser konnte von der Polizei ermittelt und in Gewahrsam genommen werden.