Toyota-Fahrer verliert Kontrolle auf nasser Straße und landet im Feld

Großpaschleben - Am späten Montagnachmittag verlor ein 34-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einem Feld zum Stehen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Alles in Kürze

Laut Informationen von vor Ort soll das Auto erst nach circa 100 Metern im Feld zum Stehen gekommen sein. © Tom Musche

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte, war der Fahrer gegen 17 Uhr auf der L73 aus Großpaschleben in Richtung Köthen unterwegs.

In einem Kurvenbereich soll er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Toyota verloren haben und dabei rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Dabei touchierte er zuerst einen Baum, bevor er nach einigen Metern in einem Feld zum Stehen kam.

Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus nach Köthen gebracht werden und dort stationär behandelt werden.