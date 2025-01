Mann schießt auf Polizisten: Beamten bleibt keine andere Wahl

Stuttgart - In Stuttgart kam es am Dienstag zum Schusswaffengebrauch der Polizei . Ein Mann (56) wurde angeschossen.

Die Hintergründe des Schusswaffen-Gebrauchs sind noch unklar. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft Stuttgart teilten am Dienstagnachmittag mit, dass es am frühen Vormittag zu einem Großaufgebot an Polizeikräften gekommen war.

Vorangegangen war ein Notruf, bei dem ein Mann in psychischem Ausnahmezustand gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich der 56-Jährige in der Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Anstatt seine Haustür zu öffnen, beleidigte und bedrohte er die herbeigeeilten Beamten. Kurz darauf verließ er seine Wohnung, zog eine Schreckschusswaffe und feuerte damit auf die Polizeikräfte.

Daraufhin kam es zum Gebrauch einer Polizeiwaffe. Der mutmaßlich verwirrte Mann wurde hierbei am Arm verletzt.

Dann kletterte er über seinen Balkon auf ein Vordach, wo er schließlich festgenommen werden konnte.