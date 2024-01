Mann schießt in Mehrfamilienhaus um sich und zündet Böller

Fürth - Ein Mann hat in Fürth in einem Wohnhaus mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen und mehrere Böller gezündet.

Die Polizei konnte den Mann (26) widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hörte eine Streife die Schüsse am Mittwochabend aus einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Südstadt.

Laut Bericht schoss der 26-Jährige mit einer Pistole aus dem Hausgang des Anwesens und zündete dann mehrere Böller.

Anschließend begab sich der Mann in seine Wohnung in dem Haus und gab von dort aus weitere Schüsse ab.

Alarmierte Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) drangen in das Haus vor und konnten den 26-Jährigen widerstandslos festnehmen. Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole sowie ein Luftdruckgewehr sicher.

Bei der Festnahme wurde durch die Äußerungen des Mannes deutlich, dass sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befand und die Kontrolle über sein Handeln verloren hatte. Er wurde daher in die Obhut einer Fachklinik übergeben.