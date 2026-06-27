Mann schläft in Fluchtauto ein: Als er aufwacht, hat er mehrere Anzeigen am Hals

Sömmerda - Da hat sich wohl jemand auf seinem Diebstahl ausgeruht: Beamte entdeckten am Freitagvormittag im Weimarer Land den Täter in seinem Fluchtfahrzeug, jetzt hat der Mann mindestens sechs Anzeigen am Hals.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen mindestens sechs Vergehen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte den Mann schlafend auf dem Fahrersitz im Bereich der Ortslage Buttstädt. Bereits aus der Vergangenheit war er ihnen bekannt, auch anhand der Täterbeschreibung konnten sie ihn zweifelsfrei identifizieren.

Beim genaueren Betrachten seines Fluchtautos erkannten die Beamten, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und die Kennzeichen geklaut waren. Im Inneren fanden sie verschiedene Werkzeuge und ein kleines Ölfass.

Ein Augenzeuge hatte versichert, dass der Mann das Auto tatsächlich gefahren war. Allerdings stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein besaß, noch dazu soll er täglich Drogen konsumieren.

Damit muss er sich schon mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.