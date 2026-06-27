Trafostationen in Flammen: Mehrere Haushalte in Bonn und Kerpen ohne Strom

Bonn/Kerpen - In Bonn und Kerpen haben Brände an Trafostationen die Feuerwehr bei extremer Hitze in Atem gehalten.

Durch die Trafobrände fiel in einigen Haushalten zeitweise der Strom aus. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

In Bonn rückten die Einsatzkräfte am späten Freitagabend aus, weil sich Flammen gleich an zwei Trafostationen ausgebreitet hatten.

"Die Brände wurden schnell abgelöscht, jedoch verursachten diese einen Stromausfall im Bonner Süden", berichtete Feuerwehr.

Die Stadtwerke Bonn seien mit zahlreichen Mitarbeitern im Einsatz gewesen und hätten das Problem kurz nach Mitternacht lösen können.

Auch in Kerpen brannte es an einer Trafostation. Es sei "eine massive Brandbekämpfung durch mehrere Trupps unter Atemschutz durchgeführt" worden.

In den umliegenden Straßen kam es zu Rauchentwicklung. 16 Personen seien vor Ort untersucht, eine in ein Krankenhaus gebracht worden.