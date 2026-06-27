Pfefferspray-Einsatz eskaliert: 27 Verletzte nach Streit

Augsburg - 27 Menschen sind am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung durch Pfefferspray verletzt worden - darunter auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Insgesamt wurde 27 Menschen durch das Pfefferspray verletzt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei geriet ein 18-Jähriger am Freitag mit fünf anderen Menschen in Streit. Dabei sei Pfefferspray zum Einsatz gekommen.

Der Nebel des Pfeffersprays habe sich wegen zu wenig Wind nicht schnell verteilt, erklärte ein Polizeisprecher. Dadurch erlitten auch umherstehende Menschen sowie vier Sanitäter Reizungen.

Eine Person musste den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht werden. Die 26 anderen konnten nach einer kurzen Behandlung am Einsatzort wieder entlassen werden.

Polizisten nahmen den 18 Jahre alten Verdächtigen fest.