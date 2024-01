Mann schlägt Frauen grundlos ins Gesicht: Festnahme in Kassel

In Kassel-Mitte kam es am Mittwoch zu einem Polizei-Einsatz: Ein 27-jähriger Mann soll völlig grundlos zwei junge Frauen attackiert haben. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die beiden Vorfälle ereigneten sich am gestrigen Mittwochmorgen kurz nacheinander in Kassel-Mitte, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte.

Demnach wurde zunächst gegen 7.35 Uhr eine 29 Jahre alte Frau in der "Oberen Königsstraße"/Ecke "Fünffensterstraße" angegriffen.

Die 29-Jährige war kurz zuvor aus einer Straßenbahn ausgestiegen. Danach lief unvermittelt ein Mann auf sie zu und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.

"Nur wenige Augenblicke später kam es unweit an der Straßenecke 'Wilhelmsstraße' zu dem zweiten Angriff auf eine 18-Jährige aus Baunatal durch einen plötzlichen Schlag ins Gesicht", ergänzte ein Polizeisprecher.