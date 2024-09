Mann schwebt nach Messer-Attacke in Lebensgefahr: Verdächtiger festgenommen

Baunatal - Am Nachmittag des gestrigen Sonntags wurde im nordhessischen Baunatal ein 35 Jahre alter Mann bei einer Messerattacke lebensbedrohlich verletzt.

Die Spurensicherung ist auf dem Gelände des abgesperrten Tatorts bei der Arbeit. © HessennewsTV

Der 35-Jährige musste notoperiert werden und schwebt laut einer Sprecherin der Polizei weiterhin in Lebensgefahr. Der mutmaßliche, 53 Jahre alte Täter konnte festgenommen werden.

Zu dem Vorfall war es gegen 15.30 Uhr am Parkplatz eines Einkaufszentrum in der Fuldastraße im Stadtteil Hertingshausen gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren hier die beiden miteinander bekannten Männer in Streit geraten.

Im Laufe der Auseinandersetzung soll der 53-Jährige ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Dabei fügte er diesem schwere Verletzungen am Hals zu.

Anschließend ergriff er die Flucht, konnte aber von der Polizei kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe hatte er noch bei sich.

Außerdem soll der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden haben.