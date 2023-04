Mann spricht kleine Mädchen an, verdächtiger Clowns-Van steht am Straßenrand

Königstein im Taunus - In Königstein (Hochtaunuskreis) haben drei Grundschülerinnen von einem ihnen unbekannten Mann berichtet, der die Mädchen angesprochen haben soll. Auch ein schwarzer Kleinbus mit Clowns-Motiv an einer Scheibe wird erwähnt.

Am Straßenrand hatten die Mädchen den schwarzen Van mit offener Tür und einem auffälligen Clowns-Aufkleber bemerkt. (Symbolbild) © 123rf/karrrtinki

Laut einem Sprecher der Polizei sagten die Mädchen, dass sie gegen 8.30 Uhr am Morgen des heutigen Mittwochs zu Fuß in der Straße "Alt Falkenstein" unterwegs waren, als sie dem Mann in Höhe des Debuswegs begegneten.

Er habe die Mädchen angesprochen und aus einigen Metern Entfernung zu sich gerufen.

Als die Schülerinnen daraufhin wegliefen, sei der Mann ihnen noch ein paar Meter gefolgt, ehe er von ihnen abließ.

In der Nähe des Mannes hatten die Mädchen außerdem den schwarzen Kleinbus bemerkt, der mit geöffneter Seitentür am Straßenrand geparkt habe. Besonders auffällig an dem Fahrzeug sei ein Aufkleber mit Clowns-Motiv auf einer der hinteren Seitenscheiben gewesen.