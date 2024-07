Mann stellt Auto an Landstraße ab: Am nächsten Tag erlebt er böse Überraschung

Landkreis Kusel - Als er am Morgen nach einem Musik-Festival seinen abgestellten Fiat 500 abholen wollte, erlebte ein Mann in Schönenberg-Kübelberg ( Rheinland-Pfalz ) eine böse Überraschung.

Am nächsten Tag stand der Fiat 500 schwer beschädigt in einem Feld. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Der Mann hatte am Abend des vergangenen Freitags seinen Fiat gegen 22 Uhr auf einem Feldweg an der Kreisstraße 9 in Schönenberg-Kübelberg geparkt, um das Seefest am Ohmbachsee zu besuchen.

Als er am nächsten Tag gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stand der Wagen allerdings nicht mehr da, wo er diesen abgestellt hatte.

Stattdessen fand der Mann den Fiat stark beschädigt auf einer Wiese unterhalb eines nahe gelegenen Abhangs.

Die verständigte Polizei fand heraus, dass der Wagen von mehreren Personen den Abhang hinuntergestoßen gestoßen worden war, wodurch sich der Fiat überschlug und schließlich auf der Wiese zum Stehen kam.