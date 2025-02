Mann tankt Auto voll und haut ab! Deshalb scheitert sein Fluchtversuch

Der Dieseldieb wollte für seine Tankladung kein Geld herausrücken. (Symbolbild) © dolgachov/123RF

Am gestrigen Donnerstag hielt ein 24-Jähriger gegen 2.20 Uhr an der Rastanlage Zweidorfer Holz Süd an der A2, wie die Polizei Braunschweig am heutigen Mittwoch mitteilte.

An der dortigen Tanke füllte er seinen Citroën mit polnischem Kennzeichen mit etwa 50 Liter Diesel.

Ob ihm die Preise zu hoch waren oder er einfach nie vorhatte, seine Geldbörse zu belasten, ist unklar: Jedenfalls machte er sich davon, ohne für den Diesel zu bezahlen.

Der Tankwart sah den Mann fliehen und jagte hinterher.

Von der Raststätte abhauen konnte der Dieseldieb allerdings nicht, da ihm ein langsam fahrender Lkw den Fluchtweg blockierte!

So holte ihn der Tankwart ein, hielt ihn an und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen den auf frischer Tat ertappten 24-Jährigen fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen Mittag einem Richter am Amtsgericht Braunschweig vor.