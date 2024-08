Mann tritt Senior brutal gegen den Kopf: Festnahme!

Kerpen - Unfassbare Gewalttat in Kerpen: Ein 23-Jähriger soll einem 70-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Der Rentner wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer kurze Zeit später stellen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Tat am Freitagmorgen im Kerpener Stadtteil Horrem passiert. Demnach soll der Tatverdächtige dem 70-Jährigen gegen 8 Uhr am Bahnhof angegriffen haben.

Der Senior war daraufhin gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen und ihn in eine Klinik brachten.

Wenig später konnte eine aufmerksame Zeugin die alarmierte Polizei zu dem Täter führen. Sie hatte den Angreifer später auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs wiedererkannt. Die Beamten konnten den Mann dann widerstandslos festnehmen.

Warum es zu der Attacke gegen den Rentner gekommen ist, wird aktuell noch von der Polizei untersucht.

Der mutmaßliche Angreifer muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.