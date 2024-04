Mann überfällt Postfiliale und sperrt Mitarbeiterin ein: Fahndung läuft!

Im Kreis Tuttlingen jagt die Polizei einen Räuber. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagabend gegen kurz nach 18 Uhr in der Hauptstraße von Emmingen.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war ein bislang unbekannter Täter nach Ladenschluss in die Postfiliale eingedrungen und forderte mit einem Messer in der Hand die Herausgabe von Bargeld.

Nach der erzwungenen Geldübergabe schloss der Täter die Mitarbeiterin in einen Raum der Filiale ein und ergriff mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro die Flucht.

Der eingesperrten Mitarbeiterin gelang es, sich über ein Fenster zu befreien und die Polizei zu verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Geflüchteten verlief erfolglos.