Mann von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Bestensee
Von Lea Marie Kläsener
Bestensee - Ein 41-Jähriger wurde am Sonntagabend im Bahnhof Bestensee von einem Regionalzug erfasst.
Der Mann kam bei der Kollision mit dem Zug im Bahnhof Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald ums Leben.
Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Sonntagabend die Gleise überqueren, als sich ein Zug näherte.
Der Regionalzug erfasste den 41-Jährigen, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.
Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.
