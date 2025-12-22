Mann von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Bestensee

Bestensee - Ein 41-Jähriger wurde am Sonntagabend im Bahnhof Bestensee von einem Regionalzug erfasst.

Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall im Bahnhof Bestensee. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann kam bei der Kollision mit dem Zug im Bahnhof Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald ums Leben.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Sonntagabend die Gleise überqueren, als sich ein Zug näherte.