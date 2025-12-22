Mann von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Bestensee

Ein 41-Jähriger wurde am Sonntagabend im Bahnhof Bestensee von einem Regionalzug erfasst.

Von Lea Marie Kläsener

Bestensee - Ein 41-Jähriger wurde am Sonntagabend im Bahnhof Bestensee von einem Regionalzug erfasst.

Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall im Bahnhof Bestensee. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall im Bahnhof Bestensee. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann kam bei der Kollision mit dem Zug im Bahnhof Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald ums Leben.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Sonntagabend die Gleise überqueren, als sich ein Zug näherte.

Der Regionalzug erfasste den 41-Jährigen, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

