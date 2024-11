Mann vor Supermarkt angegriffen: Täter auf der Flucht

Bad Reichenhall - Ein Mann wurde in Oberbayern auf dem Parkplatz eines Supermarktes angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Die Polizei hat den Bereich um den Supermarkt abgesperrt und sichert Spuren. © vifogra

Wie die Ermittler mitteilten, kam es am Mittwoch gegen 13.35 Uhr auf dem "Norma"-Parkplatz an der Reichenbachbachstraße zu einem Körperverletzungsdelikt.

Ein unbekannter Mann griff einen 66-Jährigen vor dem Supermarkt an und verletzte ihn mit einem Gegenstand am Oberkörper. "Zur Tatwaffe werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht", so die Polizei.

Anschließend ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Der 66-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden, er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Eine großangelegte Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, brachte am Nachmittag keinen Erfolg.

Gefahr für die Bevölkerung soll nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bestehen.