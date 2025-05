Mann will nicht aus Hotel abreisen: Als Polizei hinzukommt, wird es richtig skurril

Düsseldorf - Die Polizei rückte am vergangenen Wochenende zu einem Düsseldorfer Hotel aus, als ein Angestellter die Beamten über eine illegale Entdeckung informierte, die Reinigungskräfte in einem der Zimmer gemacht hatten.

Der 22-Jährige hatte in dem Düsseldorfer Hotelzimmer jede Menge Drogen gelagert. © Polizei Düsseldorf

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei schilderte, hatte ein junger Mann (22) bereits vor einer Weile in das Hotel in Pempelfort eingecheckt und sollte das Zimmer am vergangenen Samstag (3. Mai) dann um 12 Uhr ordnungsgemäß wieder verlassen.

Weil der 22-Jährige dies jedoch nicht tat und das Hotel auch nicht über eine Aufenthaltsverlängerung informiert hatte, betraten die Reinigungskräfte schließlich die Räumlichkeiten - und staunten nicht schlecht!

Im Zimmer hatte der Düsseldorfer nämlich offensichtlich jede Menge Drogen gehortet, woraufhin ein weiterer Hotelmitarbeiter verständigt wurde, der die Polizei rief.

Als die Beamten anrückten, wurde es dann allerdings richtig kurios: Da auf das Klopfen der Anwesenden nicht geöffnet wurde, betrat der Hotelmitarbeiter das Zimmer im 13. Stock schließlich in Begleitung der Beamten, denen sich ein ziemlich "skurriles Bild" bot, wie es hieß.

Demnach lag der mutmaßliche Drogendealer in einer Badewanne auf dem Balkon und hielt zwei Handys in den Händen, die er, erschrocken über den unerwarteten Besuch, kurzerhand über das Balkongeländer warf.