Mann will sein Auto verkaufen, stattdessen verliert er einen Zahn

Möckern - Der Versuch, ein Auto zu verkaufen, endete in Möckern ( Landkreis Jerichower Land ) in einer schmerzhaften Auseinandersetzung.

In Möckern haben sich drei Männer bei einer Autobegutachtung gegenseitig angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Ein Möckeraner bekam am vergangenen Freitag Besuch von zwei Männern, die Interesse an seinem zum Verkauf stehenden Auto hatten. Die Männer trafen sich am Abend in der Albert-Werlitz-Straße.

Zunächst hatten sie das Auto begutachtet, ehe sie zu dem Entschluss kamen, den Wagen doch nicht kaufen zu wollen.

Zwischen den Männern kam es anschließend zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Verkäufer versuchte dabei auch handgreiflich zu werden und schlug nach einem der Interessenten.

Die vermeintlichen Käufer wehrten sich und schlugen dem aggressiven Autobesitzer einen Zahn aus, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Vor Ort stellten die angerückten Beamten fest, dass der Verkäufer mit rund drei Promille im Blut stark alkoholisiert war.