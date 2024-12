Mann wird an Bahnhof geschnappt und muss für zehn Monate in Haft - doch er hat seinen Hund dabei

Sandersdorf-Brehna - Ein gesuchter 42-Jähriger ist am Mittwoch im Bahnhof Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) von der Polizei geschnappt worden. Der Mann sollte ins Gefängnis gebracht werden - doch er war mit seinem Hund unterwegs.

So klickten laut Mitteilung die Handschellen - und das Haustier? Die Behörde erklärte: "Da er seinen Hund bei sich hatte, ermöglichten die Einsatzkräfte die Übergabe des Tieres an die Schwester des Festgenommenen, bevor dieser an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde."