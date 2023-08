Mann wird festgenommen, dann stürmt seine Mutter zum Polizeiauto

Achern - Szenen, wie aus einem Actionfilm! Eine Mutter hat in Achern (Ortenaukreis) versucht, ihren festgenommenen Sohn aus einem Polizeiauto zu befreien. Der junge Mann hielt die Beamten ordentlich auf Trab.

Mit einem nicht sehr kooperativen 21-Jährigen hatte es die Acherner Polizei zu tun. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gingen beim Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Offenburg mehrere Notrufe über einen lautstarken Streit zwischen einem jungen Mann und einer Frau im Bereich der Acherner "Klara-Reimann-Straße" und "Hornisgrindestraße" ein.

Laut Polizeiangaben gelang es den Beamten schließlich, die beiden beteiligten Personen gegen Mitternacht in der Goethestraße zu lokalisieren.

Als der 21-jährige Mann die Polizeistreife entdeckte, ergriff dieser unverzüglich zu Fuß die Flucht. Der Kontrolle konnte er sich letztlich dennoch nicht entziehen, denn er wurde wenig später in der Franz-Xaver-Lender-Straße von den Beamten gestoppt.

Während der anschließenden Kontrolle leistete der junge Mann erbitterten Widerstand, was eine Fixierung durch die Beamten notwendig machte. Nach einer nur kurz anhaltenden Beruhigung der Situation nahm der junge Mann im Streifenwagen Platz. Inmitten dieser Situation trat die Mutter des vorläufig Festgenommenen in Erscheinung und versuchte, ihren Sohn aus dem Streifenwagen zu befreien, was zu weiterem Widerstand vonseiten des 21-Jährigen und nun auch der Mutter gegen die Beamten führte.