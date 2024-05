Mann wird angeschossen und verletzt in Auto zurückgelassen: Täter lässt sich festnehmen!

Der Mann wurde neben diesem Auto niedergeschossen. © HamburgNews

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Kantstraße in Neu Wulmstorf, teilte die Polizei bereits am Mittwochabend mit. Mehrere Ohrenzeugen alarmierten die Polizei.

Die Beamten fanden vor einer Firma für Auto-Lackierungen einen 35-jährigen Mann mit Oberschenkelverletzung auf dem Beifahrersitz eines Autos vor. Laut Polizeiangaben kam er wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Er musste operiert werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Der mutmaßliche Schütze soll nach seiner Tat in westliche Richtung aus der Kantstraße geflohen sein. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Die Polizei löste eine Großfahndung aus. Etwa 30 Beamte suchten nach dem Schützen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nach etwa einer Stunde und einem Zeugenhinweis konnte in der Feldmark westlich des Tatorts ein 23 Jahre alter verdächtiger Mann angetroffen werden, der sich beim Erblicken des Streifenwagens sofort mit erhobenen Händen auf den Boden legte und sich anschließend widerstandslos festnehmen ließ.

Der Beschuldigte machte bislang keine Angaben. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar.