Schüsse in Berliner Hotelzimmer: Junge Frau verletzt!

Von Marlen Rothenburg

Berlin - In einem Hotel in Berlin-Wilmersdorf wurde am Mittwoch eine 25 Jahre alte Frau mit einer Schussverletzung im Bein gefunden.

Die verletzte Frau (25) wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Gegen 14 Uhr wurden die Beamten zu dem Hotel gerufen. Die Frau sei nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Die genauen Umstände sind derzeit unklar.