Schüsse in Berliner Hotelzimmer: Junge Frau verletzt!
Berlin - In einem Hotel in Berlin-Wilmersdorf wurde am Mittwoch eine 25 Jahre alte Frau mit einer Schussverletzung im Bein gefunden.
Gegen 14 Uhr wurden die Beamten zu dem Hotel gerufen.
Die Frau sei nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit.
Die genauen Umstände sind derzeit unklar.
Die 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Täter.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa