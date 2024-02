Martialische Schlägerei in Mainz: Mit Holzstangen, Stühlen und Tischen

Mainz - Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden - in Mainz kam es am zurückliegenden Wochenende zu einer martialisch anmutenden Schlägerei. Neben Stühlen, Tischen und Holzstangen wurden dabei auch Metallscharniere als Waffen eingesetzt.

Schlägerei in Mainz-Mombach: Ein Mann musste hinterher zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Die Gewalt-Eskalation ereignete sich bereits in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am heutigen Montag mitteilte.

Demnach kam es zunächst in einem Bistro in der Nestlestraße im Ortsteil Mombach zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden Streithähne wurde daraufhin des Lokals verwiesen.

Als er ging, drohte der Mann an, "mit mehreren Personen zurückzukehren", wie ein Sprecher sagte.

Der zweite Mann, ein 35-Jähriger aus Mainz, blieb zusammen mit seinen vier Begleitern in dem Bistro. Als die fünf Männer gegen 3.20 Uhr das Lokal verließen, mussten sie erkennen, dass der zuvor aus der Kneipe herausgeschmissene Mann seine Drohung in die Tat umgesetzt hatte.

Die fünf Männer sahen sich sieben bis neun feindlich gesonnenen Personen gegenüber, darunter auch der Streithahn, der zuvor das Bistro hatte verlassen müssen.