Maskierte schießen auf Bar: Projektil gelangt bis ins Innere

Augsburg - In Augsburg wurden Schüsse auf ein Lokal abgegeben. Die Kriminalpolizei fahndet mit Nachdruck nach den Tätern.

Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gebildet, um den Fall in Augsburg zu klären. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es bereits am Freitag gegen 22 Uhr zur Schussabgabe in der Donauwörther Straße.

Zwei Maskierte schossen den Angaben zufolge aus größerer Distanz auf die Bar und ergriffen dann die Flucht.

Zur Tatzeit befanden sich mehrere Menschen vor dem Lokal, verletzt wurde aber niemand. "Mindestens ein Projektil gelangte in das Innere der Bar, mehrere Schüsse trafen die Fassade", so die Polizei.

Um den Fall zu klären, wurde eine 19-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts untersuchten den Tatort.

Aktuell steht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts im Raum. Die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen laufen noch. Bereits im Vorfeld wurden der Polizei Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen bekannt. Ob diese im Zusammenhang mit den Schüssen stehen, ist noch Gegenstand der Polizeiarbeit.