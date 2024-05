Junge (†13) gerät unter Radlader und stirbt: Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Der 41-Jährige, sein Sohn und dessen 13 Jahre alter Freund waren zu Mäharbeiten auf einem Feld, als das Unglück passierte. (Symbolbild) © 123rf/ilfede

Das Unglück ereignete sich bereits am 20. Mai in dem Ort Maßbach, aus ermittlungstaktischen Gründen berichtete ein Polizeisprecher aber erst am heutigen Freitag darüber.

So sieht der aktuelle Stand der Ermittlungen aus: An dem fraglichen Tag war der 41-Jährige mit Mäharbeiten auf einem Feld beschäftigt. Mit dabei waren sein Sohn und dessen 13-jähriger Freund.

Der Mann hatte dann den Radlader auf dem Feld abgestellt. Plötzlich rollte dieser an und erfasste den 13-Jährigen, der sich dadurch die tödlichen Verletzungen zuzog.

Wie der Polizeisprecher weiter sagte, wurden die Eltern des Verstorbenen unmittelbar nach dem Unglück informiert und durch Fachkräfte des Rettungsdienstes betreut.