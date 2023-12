Massenkarambolage auf A60: Mehrere Verletzte und Vollsperrung

Mainz - Heftige Unfallserie! Am Montagabend kam es auf der A60 bei Mainz zu einer Massenkarambolage , bei der mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Ein Auto wurde bei der Massenkarambolage auf der A60 in den Straßengraben geschleudert. © Feuerwehr Mainz

Laut einer Pressemitteilung der örtlichen Feuerwehr gestaltete sich die Einsatzlage beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte äußerst unübersichtlich. Gleich mehrere Fahrzeuge verunfallten auf der Autobahn. Zudem befanden sich einige Fahrzeuge im Graben neben der Fahrbahn.



Ein Auto, in dem zunächst vier Personen eingeschlossen waren, wurde im Graben hinter der Leitplanke gefunden. Glücklicherweise wurden die verunfallten Personen bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer professionell betreut.

Die Feuerwehr befreite die Personen aus dem Fahrzeug und übergab sie anschließend an den Rettungsdienst. Aufgrund der Beteiligung weiterer Fahrzeuge an dem Massen-Crash mussten mehrere Personen noch an der Unfallstelle betreut werden. Dies übernahm zunächst die Feuerwehr, später dann die sogenannte Schnelleinsatzgruppe Betreuung.

Trotz der heftigen Kollisionen wurde glücklicherweise niemand schwerwiegend verletzt. Vier der beteiligten Personen wurden jedoch vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Bergung der insgesamt zehn verunfallten Fahrzeuge sicherten Feuerwehr und Polizei die Einsatzstelle ab.