McDonald's-Lieferant auf A28 als Geisterfahrer unterwegs

Dashcam-Aufnahmen zeigen, wie das Lieferfahrzeug auf der A28 als Geisterfahrer unterwegs gewesen ist. © Frank Loger

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2.15 Uhr, gefährdete das Mäcces-Mobil zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten mehrere Verkehrsteilnehmer, wie die Polizeiinspektion Delmenhorst mitteilte.

Mehrere Autofahrer, die in der Nacht in Fahrtrichtung Bremen unterwegs gewesen sind, mussten aufgrund des entgegenkommenden Burger-Flitzers in letzter Sekunde Notbremsungen oder riskante Ausweichmanöver durchführen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ersten Informationen zufolge soll der Wagen direkt von einer McDonald's-Filiale an einem Autohof in unmittelbarer Nähe stammen. Warum der Fahrer auf die falsche Spur geriet, ist bisher nicht bekannt.