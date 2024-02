Mehr als 3000 "Tonie"-Figuren geklaut: Polizei schnappt Profi bei der Einreise

Bundespolizisten nahmen den Mann fest, später kam er in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, kam der Mann am Montag in die Justizvollzugsanstalt Landshut in Untersuchungshaft.

Lindauer Bundespolizisten hatten den bosnischen Staatsangehörigen am Sonntagabend am Bahnhof Lindau-Reutin kontrolliert. Er war mit einem Zug aus Bregenz eingereist.

Auffällig war zunächst, dass in seinem Reisepass mehrere Seiten entfernt worden waren. Zudem entdeckten die Beamten einen bosnischen Ausweis mit einem zerstörten Chip. Beide Dokumente wurden sichergestellt.

Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich dann heraus, dass gegen den Mann seit knapp zwei Wochen ein europaweiter Haftbefehl vorlag: Er soll zwischen November 2022 und Januar 2024 unter anderem Elektronik-Artikel und 3357 "Tonie"-Figuren im Wert von fast 71.000 Euro geklaut haben.

Die bei Kleinkindern beliebten Figuren werden auf einer dazugehörigen sogenannten Toniebox platziert, die dann die entsprechenden Hörspiele abspielt.