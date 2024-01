Mehr als 70.000 Euro Schaden bei Serie von Autodiebstählen

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Audi um einen A4 Avant, der in der Gebrüder-Grimm-Straße in der Nähe vom Kutscherweg auf einem Grundstück geparkt war. Das sechs Jahre alte graue Fahrzeug hat das Kennzeichen Z ZR 2311 und einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Die Täter schlugen in der Nacht zu Donnerstag in Niederplanitz und Rottmannsdorf zu und klauten einen Audi, einen Mercedes und einen BMW.

Auch auf der nahe gelegenen Grundstraße schlugen Autodiebe zu. Dort wurde aus einem Carport ein etwa zehn Jahre alter BMW 225i xDrive gestohlen. Der Wert des dunkelbraun-metallicfarbenen Autos liegt bei etwa 20.000 Euro. Der BMW hat das Kennzeichen GC V 811.

"Ob dieselben Täter für alle drei Diebstähle verantwortlich sind, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen", so die Polizei, die auch nach Zeugen sucht. Wem sind verdächtige Personen in der Nähe der genannten Tatorte aufgefallen, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten? Wer hat eines der Fahrzeuge seit der Nacht zu Donnerstag gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375/4284480 entgegen.

In Zwickau haben es Diebe aber nicht nur auf Autos abgesehen. Im Ortsteil Hüttelsgrün wurden zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag vom Gelände eines Autohauses in der Lengenfelder Straße vier Sommerkompletträder geklaut. Die Täter schlugen bei einem VW die Scheibe ein und schnappten sich die Räder.

Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 6000 Euro.