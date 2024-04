Mehrere Crossmotorräder gestohlen! Polizei sucht Zeugen

In Mülsen St. Jacob verschwand ein Crossmotorrad vom Typ KTM 250 EXC. © privat

Aus einer Garage am Ende der Max-Sachse-Straße in Mülsen St. Jacob stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag ein Crossmotorrad vom Typ KTM 250 EXC im Wert von circa 8000 Euro. An der orangefarbenen Maschine befand sich kein Kennzeichen.

"Eine weitere Garage innerhalb des Garagenhofes wies ebenfalls Einbruchsspuren auf. Dort gelangen die Täter nicht ins Innere, hinterließen aber 100 Euro Sachschaden", teilte die Polizei am Montag weiter mit.

In Reichenbach wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen aus einer Garage an der Carl-Maria-von-Weber-Straße/Wagnerstraße zwei nicht zugelassene Vollcrossmaschinen im Wert von circa 6000 Euro entwendet.

Hier handelt sich um eine 80er- und eine 125er-Yamaha, beide hatten dunkelblau-weißer Verkleidung. Auch hier hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.