Mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Brand nahe Eisenacher Bahnhof

Eisenach - Am Sonntagmorgen entfachte ein Brand in einer Holzfirma nahe des Eisenacher Hauptbahnhofs.

In Eisenach ist am frühen Sonntagmorgen eine Lagerhalle in der Nähe des Bahnhofes in Brand geraten. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 4.40 Uhr kam es laut Polizei zu einem Feuer in der Langensalzaer Straße in der Nähe der Gleisanlage.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannte ein Carport komplett aus, unter dem ein Trabant und Holz gelagert wurde.

Die Flammen griffen dabei auf die Lagerhalle der angrenzenden Firma über. Außerdem brannte eine Rasenfläche in Richtung der Bahngleise. Nach aktuellen Informationen entstand dabei jedoch kein Sachschaden an den Gleisen.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Löscharbeiten waren um 11.26 Uhr noch nicht abgeschlossen und dauern vermutlich noch den restlichen Tag an.

Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.