03.05.2026 15:50 Unfallrisiko E-Scooter: Berlin kämpft mit steigenden Zahlen

Eine Frau wird bei einem E-Scooter-Unfall schwer verletzt – und reiht sich in eine Serie schwerer Crashs ein.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Schon wieder ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter in der Hauptstadt: In Berlin-Mitte wurde am Samstagnachmittag eine 59-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

In Berlin werden immer mehr Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Scootern registriert. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Die Frau war auf der Schützenstraße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Charlottenstraße offenbar ein Auto übersah. Es kam zum Crash. Die 59-Jährige stürzte, verlor das Bewusstsein und musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fall reiht sich in eine Serie schwerer Unfälle ein. Laut Polizei gab es allein im vergangenen Jahr 1085 E-Scooter-Unfälle in Berlin. Rund 700 Menschen wurden verletzt, drei starben. Erst vor wenigen Tagen verunglückten zwei 13-Jährige schwer, im April kam eine 14-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben.

Viele Unfallopfer unter 25: Polizei und Senat wollen gegensteuern