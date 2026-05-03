Wohnhaus beschossen: Stahlkugel verfehlt Frau und durchschlägt Fenster

Stockheim - Zwei Männer sollen ein Wohnhaus im oberfränkischen Stockheim im Landkreis Kronach nahe der Grenze zu Thüringen mit einer Stahlkugel beschossen haben.

Die Polizei konnte schließlich zwei Verdächtige festnehmen, die über Nacht in Gewahrsam genommen wurden. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte.

Demnach saß eine Bewohnerin am Samstagabend auf der Terrasse, als sie einen lauten Einschlag in einer Fensterjalousie neben sich hörte. Auch ihre Tochter im Wohnzimmer nahm den Knall wahr.

Beide blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen durchschlug eine murmelgroße Metallkugel das Rollo sowie teilweise das dahinterliegende Fensterglas.

Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen führten die Polizei zu zwei Verdächtigen aus dem Landkreis Kronach.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung eines 30-Jährigen in Tatortnähe. Spezialeinheiten nahmen ihn sowie einen 22-jährigen Mann vorläufig fest.