Mehrere Lehrer bedroht: Polizei räumt Schule

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Am Freitagmorgen räumt die Polizei eine Schule in Isny im Allgäu, da mehrere Lehrer eine Drohnachrichten bekommen haben.

Von Lara Vonwald

Isny im Allgäu - Am Freitagmorgen räumte die Polizei eine Schule in Isny im Allgäu, da mehrere Lehrer eine Drohnachrichten bekommen haben.

Die Polizei regelte nach der Räumung den Zutritt ins Schulgebäude. (Symbolbild)
Die Polizei regelte nach der Räumung den Zutritt ins Schulgebäude. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Mehrere Lehrer hatten von einem Schüleraccount über eine Kommunikationsplattform der Schule vage Drohungen erhalten, teilt die Polizei mit.

Die alarmierten Beamten räumten die Schule im General-Moser-Weg und regelten anschließend den Zutritt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem wurden die Geräte des Schülers sichergestellt. Die Beamten gehen derzeit von einem Hackerangriff auf den Account aus.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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