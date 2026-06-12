Mehrere Lehrer bedroht: Polizei räumt Schule
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Isny im Allgäu - Am Freitagmorgen räumte die Polizei eine Schule in Isny im Allgäu, da mehrere Lehrer eine Drohnachrichten bekommen haben.
Mehrere Lehrer hatten von einem Schüleraccount über eine Kommunikationsplattform der Schule vage Drohungen erhalten, teilt die Polizei mit.
Die alarmierten Beamten räumten die Schule im General-Moser-Weg und regelten anschließend den Zutritt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem wurden die Geräte des Schülers sichergestellt. Die Beamten gehen derzeit von einem Hackerangriff auf den Account aus.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa