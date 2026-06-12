Mehrere Lehrer bedroht: Polizei räumt Schule

Isny im Allgäu - Am Freitagmorgen räumte die Polizei eine Schule in Isny im Allgäu, da mehrere Lehrer eine Drohnachrichten bekommen haben.

Die Polizei regelte nach der Räumung den Zutritt ins Schulgebäude. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Mehrere Lehrer hatten von einem Schüleraccount über eine Kommunikationsplattform der Schule vage Drohungen erhalten, teilt die Polizei mit.

Die alarmierten Beamten räumten die Schule im General-Moser-Weg und regelten anschließend den Zutritt.

