03.07.2023 07:53 Mehrere Menschen verletzt: Dachstuhlbrand bringt Einsatzkräfte zur Erschöpfung

In Hettstedt ist am Sonntag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Mehrere Anwohner mussten evakuiert werden. Vier Einsatzkräfte hatten Erschöpfungszustände.

Von Robert Lilge

Hettstedt - Am gestrigen Sonntag musste die Feuerwehr in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) zu einem Hausbrand ausrücken. Vier Kameraden der Feuerwehr zeigten während des Einsatzes Erschöpfungszustände und mussten behandelt werden. (Symbolbild) © dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael Gegen 13.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und zur Novalisstraße geschickt. Dort brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen soll dort auch die Brandursache liegen. Das Haus ist seit Jahren unbewohnt und stand leer. Aufgrund der windigen Wetterbedingungen entstand eine starke Rauchentwicklung. Anwohner aus angrenzenden Gebäuden mussten evakuiert werden. Polizeimeldungen Polizeieinsatz bei 90er-Party im Nordbad Halle Durch das Einatmen von Rauchgas wurden drei davon verletzt. Ebenfalls mussten vier Kameraden der Feuerwehr wegen Erschöpfungszuständen behandelt werden. Ein anliegender Gebäudeteil, in dem 41 Personen gemeldet sind, kann vorerst nicht bewohnt werden. Die Stadt Hettstedt und der Vermieter haben sie in andere Wohnungen unterbringen können. Probleme gibt es auch bei der Brandermittlung. Noch sei unklar, wann Ermittler das Gebäude betreten können.

Titelfoto: dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael