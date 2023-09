Mehrere Tausend Euro Schaden: Scheiben von sechs Fahrzeugen eingeschlagen

In Glauchau und Zwickau wurde an insgesamt sechs Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. In Glauchau wurde außerdem ein Audi zerkratzt.

Von Victoria Winkel

Glauchau/Zwickau - In Glauchau wurden am Wochenende vier Autos beschädigt und auch in Zwickau wurden an mehreren Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen.

In Glauchau und in Zwickau wurde an mehreren Fahrzeugen die Heckscheibe eingeschlagen. (Symbolbild) © victorua/123RF Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter in Glauchau zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 8.20 Uhr am Sonntagmorgen der Talstraße/ Ecke Jahnstraße mit einer Glasflasche die Heckscheibe eines VW ein. "Nicht weit entfernt, an der Lungwitzer Straße, wurden im selben Tatzeitraum mithilfe eines Steins ebenfalls die Heckscheiben eines Nissan und eines Renault eingeschlagen. In allen drei Fällen wurde nichts aus den Autos entwendet", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Auch ohne Beute ist der Schaden an den Fahrzeugen enorm. Nach ersten Schätzungen liegt er bei etwa 600 Euro, wobei laut Polizei die Reparaturkosten höher ausfallen können. Zwischen Samstag- und Sonntagabend wurde auch im Glauchauer Ortsteil Schönbörnchen ein Auto beschädigt. In der Straße Am Südhang wurde ein Renault zerkratzt. Der Schaden an der Heckklappe wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Vorfälle in Glauchau beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 03763/640 zu melden.

Drei Fahrzeuge in Zwickau beschädigt