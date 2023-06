20.06.2023 07:52 Mehrere Verletzte: Ammoniak tritt in Knäckebrotfabrik in Burg aus

In der Nacht auf Dienstag kam es in einer Knäckebrotfabrik in Burg zu einem Vorfall, bei dem mehrere Menschen durch den Schadstoff Ammoniak verletzt wurden.

Burg - In einer Knäckebrotfabrik in Burg (bei Magdeburg) ist in der Nacht zum Dienstag Ammoniak ausgetreten. Wie es zu dem Leck kam, wird derzeit noch ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz Dabei wurden acht Menschen, die dort in der Nachtschicht arbeiteten, leicht verletzt, wie die Polizei Stendal berichtete. Die genaue Ursache für den Austritt des Luftschadstoffs wird laut Polizei noch ermittelt. Die Feuerwehr lokalisierte demnach ein Leck, dichtete es ab und leitete das Ammoniak nach draußen.

