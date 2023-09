Menschliche Überreste aus ausgebranntem Autowrack identifiziert: Mordkommission ermittelt

Gosen-Neu Zittau - Ein zunächst unbekannter Toter, der in einem völlig ausgebrannten Auto in Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree) gefunden wurde, wurde identifiziert.

Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bei dem Mann handele es sich um den 21 Jahre alten Besitzer des Wagens, hieß es am Freitag von der Polizei.

Am vergangenen Sonntag war nahe der Kleingartenanlage "Am Kappstrom" in der Seestraße ein VW Beetle in Flammen aufgegangen.

Zunächst suchte die Polizei nur Zeugen, die Angaben zum Brand, möglichen Personen in der Umgebung oder auch etwaigen Insassen des Wagens machen konnten. Später fanden die Beamten menschliche Überreste in dem Autowrack.

Nach der Untersuchung der Leiche durch die Gerichtsmedizin deuten die Umstände auf ein Tötungsdelikt hin. Die Mordkommission ermittelt zur Todesursache.