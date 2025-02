Mercedes geklaut: Polizei schnappt mutmaßliche Autodiebe

Hohenstein-Ernstthal - Die Polizei konnte am Samstag einen in Hohenstein-Ernstthal geklauten Mercedes im Erzgebirgskreis sicherstellen.

Die Polizei konnte in Schlettau mutmaßliche Autodiebe stellen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Am frühen Morgen schlug ein unbekannter Täter in einer Etagengarage eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Fuchsgraben die Beifahrerscheiben von zwei Autos ein.

Dann wurde ein Mercedes-Kleinbus gestohlen.

Die Polizei fand das Fahrzeug in Schlettau - besetzt mit einem 37-jährigen Beifahrer.

Auch der 26-jährige Fahrer, der zu Fuß flüchtete, konnte gestellt werden.